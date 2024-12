Tmw - Priorità difensore centrale per gennaio: Bijol uno dei nomi più caldi

Il Napoli a gennaio avrà nell'acquisto di un centrale di difesa la sua priorità di calciomercato. A maggior ragione dopo l'infortunio capitato ad Alessandro Buongiorno, calciatore che ieri in allenamento ha rimediato una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari e avrà necessità di una quarantina di giorni di stop, il club partenopeo deve tornare sul mercato per consegnare nelle mani di Antonio Conte un nuovo centrale già nei primi giorni di gennaio.

Diversi i nomi nel mirino, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com: piace Jakub Kiwior, ex Spezia che l'Arsenal non ha però intenzione di cedere a gennaio. Ma nel mirino c'è anche Jaka Bijol, centrale dell'Udinese classe '99. Il calciatore sloveno è uno dei pezzi pregiati della rosa friulana, ha una valutazione di circa 20 milioni di euro ed è nel mirino anche di Inter (ma per l'estate) e Juventus (che però lo vorrebbe in prestito). Il Napoli invece valuta la possibilità di avanzare una proposta per acquistarlo a titolo definitivo e a quel punto sbaraglierebbe la concorrenza.