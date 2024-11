Tmw: "Se il Napoli rinnova Kvaratskhelia avrà meno possibilità di venderlo a certe cifre"

Khvicha Kvaratskhelia attende da oltre un anno un rinnovo contrattuale che sta diventando una telenovela. De Laurentiis non la vorrebbe la clausola, mentre l'entourage spera in 80 milioni. Qualcosa più di 100 potrebbe mettere d'accordo quasi tutti.

Tmw a tal proposito scrive: "Il problema è che Kvaratskhelia, che quando andrà a prendere 6-7 milioni più bonus, sarà più difficilmente vendibile rispetto a prima. Perché non ci sarà uno scatto intermedio di stipendio, da 1,8 a magari il doppio che sarebbe stata la mossa più accettabile anche per i top club. Che in quel caso non potrebbero prenderlo come una possibile scommessa, pur con grande cifra iniziale, ma solo come il miglior colpo del proprio mercato".