Tmw - Se non arriva l'erede di Kvara, idea Biraghi last minute: i dettagli

Cristiano Biraghi resta in uscita dalla Fiorentina. L'ex capitano viola legato alla società gigliata da un contratto valido fino al prossimo 30 giugno è fuori dai progetti del tecnico dei viola Raffaele Palladino. Non rientra nemmeno più tra i convocati e allora è ancora alla ricerca di una sistemazione. Negli scorsi giorni ci sono stati contatti col Bologna: il suo sbarco in Emilia era legato alla partenza di Charalampos Lykogiannis, ma le recente buone prestazioni del calciatore ellenico hanno raffreddato questa possibilità.

Resta il Napoli, una pista degli ultimi 2-3 giorni. Giovanni Manna in queste ore è al lavoro al grande colpo, vorrebbe sostituire Kvaratskhelia con uno tra Garnacho e Adeyemi. Ma se non troverà l'accordo né per uno né per l'altro, allora pagando un piccolo indennizzo potrebbe prendere Biraghi: l'attuale terzino della Fiorentina diventerebbe nel 4-3-3 di Conte il vice di Olivera con Spinazzola spostato più avanti per ricoprire con più continuità il ruolo di vice Neres. A riferirlo è Tuttomercatoweb.