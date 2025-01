Tmw - Sondaggio per Disasi del Chelsea: c'è anche il Galatasaray

Intrigo in difesa in casa del Galatasaray. Il Paris Saint-Germain chiede cifre molto alte per Milan Skriniar e la trattativa per l'ex centrale dell'Inter in questo momento si è bloccata.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb il club allenato da Okan Buruk è tornato allora forte su Diego Carlos, brasiliano in forza all'Aston Villa che sembrava ad un passo dal Fenerbahce di José Mourinho. Il Fenerbahce comunque al momento è avanti nella corsa per aggiudicarselo. La novità poi è il nome di Axel Disasi del Chelsea, oggetto anche di un sondaggio da parte del Napoli. Sviluppi attesi ad ore.