Torino e Siviglia hanno chiesto Simeone al Napoli: la risposta di ADL

Giovanni Simeone è sempre stato considerato da Davide Vagnati come una scelta alternativa a Beto, caso mai l’assalto al centravanti dell’Everton fosse uscito dai radar del mercato granata. Tuttavia - sottolinea Tuttosport - l’emersione delle difficoltà per convincere la società di Liverpool ad abbassare le pretese (un obiettivo fin qui naufragato) non hanno portato automaticamente a passi in avanti nelle discussioni intorno ai destini dell’attaccante del Napoli. Con Raspadori in bilico da qualche giorno, a maggior ragione dopo la partenza di Kvaratskhelia, la figura di Simeone è diventata ancor più importante per Conte già soltanto sotto il profilo numerico.

De Laurentiis, poi, aveva anche fatto circolare le richieste, a dicembre: 15 milioni cash, una cifra non certo cambiata adesso, anzi. In questo momento, in ogni caso, tanto la società, quanto Conte quanto il giocatore stesso stanno evitando ogni tipo di forzatura. Prova ne sia - conclude Tuttosport - anche la risposta data al Siviglia in queste ultime ore. Gli spagnoli, alla ricerca di una prima punta, si sono infatti mossi per Simeone, ma ricevendo un no secco sia dal Napoli sia da Giovanni. E così il Torino per ora resta alla finestra. Vuole vedere prima di tutto come finiranno le trattative per Beto, nell’ottica di condurre un assalto in extremis a Simeone, eventualmente, solo negli ultimi giorni di mercato