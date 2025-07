Garnacho-United, è finita! Romano: "Club italiani interessati, ma lui ha una preferenza"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato delle trattative del Manchester United in uscita sul proprio canale Youtube: "Matt Kuna sceglie il numero 10 come nuovo giocatore del Manchester United. Il numero 10 era il numero di maglia di Marcus Rashford, che quindi sta perdendo il numero. I suoi agenti, ovviamente, lo avevano informato 24 ore prima. Tutto questo nasce anche dal desiderio del Manchester United di separarsi da Rashford da gennaio e che continuerà quest'estate. Quindi non è solo Rashford a voler lasciare lo United, ma c'è anche lo United che sta spingendo per vendere l’attaccante inglese o per trovare una soluzione per lui quest'estate. L'aggiornamento del giorno a riguardo è che Rashford non si presenterà all'allenamento immediatamente, ma il Manchester United gli darà un po' di tempo per trovare una soluzione sul mercato, quindi vediamo cosa succederà.

Una situazione simile a quella di Alejandro Gnacho (obiettivo primario del mercato nella sessione di gennaio, ndr.). Vi ho detto due settimane fa che la storia tra Garnacho e il Manchester United è finita. L'argentino vuole andarsene e il Manchester United vuole che se ne vada. Quindi hanno deciso di separarsi. Anche Garnacho non si presenterà al raduno immediatamente, può stare lontano da Carrington per le prossime settimane per trovare una soluzione sul mercato. La priorità dell’argentino è rimanere in Premier League, sarebbe molto contento di rimanere in Inghilterra. C'è stato qualche interesse da parte del Bayer Leverkusen, e anche da parte di club italiani. Ma Garnacho sta fondamentalmente aspettando e dà sicuramente la priorità ai club inglesi. Tra lui e il Man United è finita.

Oltre Rashford e Garnacho, anche Anthony e Jadon Sancho non si alleneranno col Manchester United. Anche per l’esterno inglese è finita con i Red Devils. Sappiamo che c'erano dei contatti con il Fenerbahce, da quello che ho sentito c'è interesse da parte anche della Juventus. Il club bianconero continua a chiamare il Manchester United, ma lo stipendio di Sancho è altissimo. Questo è ancora il problema di questa trattativa tra la Juve e lo United”.