Tormentone Osimhen, Romano: "Ingaggio da 12mln alto pure per la Premier, c'è solo l'Arabia"

Pronto a ripartire, ancora più forte, il tormentone Victor Osimhen. Ne ha parlato l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano sul suo canale youtube raccontando delle stesse difficoltà dell'estate scorsa con l'ingaggio faraonico a frenare le pretendenti: "Tanti mi chiedono di Osimhen, ma dovete ricordate le trattative con Chelsea e gli altri club. Victor Osimhen chiede non meno dell'attuale ingaggio previsto dal contratto col Napoli, ovvero 12mln di euro netti a stagione. In più ci sono le commissioni e bisogna pagare la clausola al Napoli da 75mln di euro.

E' un trasferimento molto costoso e complicato per le inglesi per il fair play finanziario anche se lui è attratto dalla Premier League. Tutti i club però non sono pronti a pagare 12mln di euro d'ingaggio, poi le cose possono cambiare ma la situazione è questa. C'è interesse anche dall'Arabia Saudita e dall'Italia, ma l'ingaggio è il punto cruciale. Non resterà al Galatasaray e tornerà a Napoli per andare via. Al momento però le inglesi non mettono 12mln di euro di stipendio e resta soprattutto l'interesse dall'Arabia Saudita se non dovesse abbassarsi l'ingaggio".