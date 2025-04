Torna di moda Pellegrini? Può partire in estate e la Roma ascolterà le offerte

Il futuro alla Roma di Lorenzo Pellegrini è tutt’altro che scontato. Come riportato da Il Messaggero, il capitano giallorosso (così come altri senatori del gruppo, come Paredes e Cristante) sta vivendo un periodo complicato, fatto di tensione emotiva e rendimento altalenante.

Secondo il quotidiano, l’attuale situazione sta diventando una sorta di tortura, sia per lui che per l’ambiente, e sarà importante capire con quale stato d’animo affronterà le ultime sei giornate. Il tecnico Claudio Ranieri, subentrato per traghettare la Roma fino a fine stagione, ha cercato di rilanciarlo, alternando riposi strategici e gestioni mirate. Ma le risposte in campo sono arrivate solo a tratti.

A gennaio Pellegrini non aveva alcuna intenzione di lasciare (su di lui era forte l'interesse del Napoli di Conte e dell'Inter di Inzaghi), ma oggi lo scenario è cambiato. Se a fine stagione deciderà di voltare pagina, la Roma è pronta ad ascoltare le sue proposte. Una decisione non ancora presa, ma che potrebbe arrivare al termine del campionato, quando sarà il giocatore stesso, come suggerisce Il Messaggero, a scegliere se continuare o dire stop a un'avventura che, per come si è evoluta, appare sempre più difficile da sostenere.