Torna di moda Zhegrova per l’estate? Il Lille fissa il prezzo

vedi letture

Secondo la stampa francese, il Lille avrebbe fissato il prezzo di Edon Zhegrova tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una cifra che non spaventa il Napoli, ma nemmeno la Juventus qualora dovesse mollare Conceiçao.

Il Napoli era già interessato lo scorso inverno ma fu respinto dal Lille. Le italiane dovrebbero tornare a farsi avanti nelle prossime settimane. Zhegrova non gioca con il LOSC da metà dicembre per un infortunio al pube, ma questo non sembra aver scoraggiato le pretendenti. Resta da vedere se altri club entreranno in corsa per l'ala 26enne.

