Tutti pazzi per Alajbegovic: non solo il Napoli, ci prova un’altra big italiana

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Il mercato estivo del Milan si muoverà su un doppio binario: da un lato l’inserimento di profili di esperienza, dall’altro investimenti su giovani

Il mercato estivo del Milan si muoverà su un doppio binario. Stando a quanto riportato da MilanNews, da un lato l’inserimento di profili di esperienza e personalità, come richiesto da Massimiliano Allegri, dall’altro investimenti su giovani di prospettiva. In quest’ottica, dopo aver chiuso nei giorni scorsi per Andrej Kostic, i rossoneri stanno valutando anche Kerim Alajbegovic, talento classe 2007 che con la Bosnia ha recentemente eliminato l’Italia qualificandosi ai Mondiali. L’attaccante, reduce da una stagione al Salisburgo, è però destinato al Bayer Leverkusen, che ha esercitato l’opzione di riacquisto facendogli firmare un contratto quinquennale a partire dal 1° luglio 2026.

Un talento conteso dai top club

Alajbegovic è un esterno offensivo ambidestro, capace di giocare su entrambe le fasce ma anche da trequartista o seconda punta. Il suo punto di forza è il dribbling, che sfrutta con continuità grazie a tecnica e rapidità. Le sue qualità hanno attirato l’interesse di diversi club di primo piano: il Napoli lo segue da tempo, mentre la Juventus lo ha osservato da vicino in Europa League. Anche la Roma e il Milan lo hanno monitorato dal vivo, con un emissario rossonero presente al Millennium Stadium di Cardiff per Galles-Bosnia. In via Aldo Rossi c’è grande entusiasmo per il giovane, considerato un potenziale top player, ma strapparlo al Bayer Leverkusen sarà tutt’altro che semplice.