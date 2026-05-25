Nuovo allenatore Napoli, Schira: "Un intermediario ha offerto Iraola ad ADL"
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Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha rivelato che al Napoli è stato offerto anche Andoni Iraola per il post-Conte.
Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha rivelato che al Napoli è stato offerto anche Andoni Iraola per il post-Conte. L'allenatore spagnolo è reduce da una grande stagione in Premier League e lascerà il Bournemout.
Ecco quanto scrive Schira su X: "Andoni Iraola è stato offerto al Napoli da un intermediario la scorsa settimana. L'allenatore spagnolo lascerà il Bournemouth dopo la storica qualificazione all'Europa League".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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