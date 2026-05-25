Calciomercato Napoli, dall'Udinese può arrivare il primo colpo estivo?

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Sul talento dell’Udinese si sarebbe mosso in particolare il Fulham, che avrebbe provato a impostare una trattativa sulla base di circa 20 milioni

Tra gli osservati speciali della sfida tra Napoli e Udinese c’era anche Arthur Atta. Il centrocampista francese dei bianconeri ha attirato l’attenzione della dirigenza partenopea, che lo segue con interesse in vista delle prossime sessioni di mercato. Tuttavia, il Napoli deve fare i conti con una concorrenza sempre più ampia e agguerrita, soprattutto dalla Premier League.

Calciomercato Napoli, le ultime su Atta

Sul talento dell’Udinese si sarebbe mosso in particolare il Fulham, che avrebbe provato a impostare una trattativa sulla base di circa 20 milioni di euro, proposta al momento rispedita al mittente. Attenzione anche al Galatasaray, pronto a spingersi fino a una trentina di milioni, mentre la valutazione fissata dal club friulano si avvicinerebbe ai 40 milioni. Lo scenario rende la corsa ad Atta sempre più complessa per il Napoli, che valuta con attenzione ogni possibile mossa. Lo scrive Il Mattino.