Nuovo allenatore Napoli, Mediaset: Italiano il profilo che convince di più

Nuovo allenatore Napoli, Mediaset: Italiano il profilo che convince di piùTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:03Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? I nomi che continuano a circolare sono sempre gli stessi. Le ultime arrivano da Orazio Accomando.

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? I nomi che continuano a circolare sono sempre gli stessi. Le ultime arrivano da Orazio Accomando, giornalista di Sportmediaset: "Napoli, al momento è Vincenzo Italiano, come anticipato, il profilo che più aggrada per la successione di Antonio Conte. Allegri, che lascerà il Milan, non è oggi una opzione".