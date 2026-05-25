Nuovo allenatore Napoli, Mediaset: Italiano il profilo che convince di più

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Oggi alle 15:03 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? I nomi che continuano a circolare sono sempre gli stessi. Le ultime arrivano da Orazio Accomando.