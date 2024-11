Tutti pazzi per Dorgu, c’è anche il Chelsea: i 50mln chiesti dal Lecce non spaventano

"Ha le stimmate del campione. Non gli manca nulla". D'altronde il grande occhio da dirigente sportivo, Pantaleo Corvino, lo ha sempre avuto e con Patrick Dorgu non ha fatto eccezione. Il danese è ormai diventato un'ala offensiva e sta sprigionando tutte le sue qualità in quella zona di campo, a suon di gol (3 finora in 12 partite) con la maglia del Lecce. Record personale già superato viste le due reti trovate nell'intera stagione passata.

Tutti in fila per Dorgu

Questo ovviamente ha scatenato l'interesse di top club, specialmente d'Europa. Da tempo si vocifera delle inglesi in fila indiana per lui, oltre al nuovo inserimento del Bayer Leverkusen, come noto molto attento ai profili giovani (Dorgu è un classe 2004). Ma sarebbe il Chelsea la candidata più agguerrita nella corsa per il giocatore del Lecce: come rivelato da CaughtOffside, i Blues sono rimasti colpiti dall'enorme potenziale dell'esterno di 20 anni, per il quale in verità sarebbero già state richieste informazioni da Crystal Palace, Tottenham, Napoli e Juventus.

Ma quale sarebbe il prezzo da listino?

Visto il contratto a lungo termine fino al 2029, il Lecce ha il potere di partire da una richiesta minima di 50 milioni di sterline. Tuttavia, questa cifra non sembra spaventare il Chelsea, ma resta da capire la decisione del giocatore, se sia o meno convinto di catapultarsi in una realtà aumentata come Stamford Bridge e si fidi a tal punto delle proprie capacità o meno. Anche se Enzo Maresca, tecnico dei Blues, ha dimostrato ampiamente di non avere timore di contare su un'amalgama di giovani promesse. Al momento, comunque - come riporta il portale inglese -, l'entourage del giocatore preferirebbe che rimanesse in Serie A per il momento.