Tutto su Saint-Maximin! Romano: "Ha già accettato Napoli, manca solo risoluzione prestito"

Il nome caldo per l'attacco è Allan Saint-Maximin, esterno offensivo attualmente al Fenerbahce, in prestito dall'Al Ahli. Il Napoli, dopo una lunga ricerca e diversi rifiuti, sembra aver scelto lui per coprire il buco lasciato da Kvaratskhelia fino a fine stagione e il giocatore, a quanto pare, ha già accettato di nuon grado la destinazione.

Le ultime arrivano direttamente dall'esperto di mercato Fabrizio Romano: "Il Napoli è tornato a lavorare sull'affare Allan Saint-Maximin, mentre Al Ahli e Fenerbahçe stanno discutendo sulla risoluzione del prestito. Saint-Maximin ha già detto sì al Napoli e ulteriori contatti avverranno nel corso della giornata".