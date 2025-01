Tuttosport - Garnacho-Napoli, accordo preliminare: la cifra dello stipendio

vedi letture

Spunta un retroscena sul futuro di Alejandro Garnacho del Manchester United, primo obiettivo del Napoli per la sostituzione di Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, esisterebbe già un accordo preliminare tra il club azzurro e l’argentino che prevede un contratto di cinque anni a 3 milioni di euro netti come stipendio.

L’ostacolo principale è l’elevata valutazione dello United, che chiede 70 milioni di euro per liberare il calciatore, un muro difficile da demolire, soprattutto perché il Napoli al momento è fermo ad un’offerta di circa 50 milioni.