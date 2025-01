Tuttosport - Garnacho sempre in contatto con Conte: cifre e durata dell'ingaggio

Il Napoli ha Alejandro Garnacho come primo obiettivo per sostituire Khvicha Kvaratskhelia. L'accordo economico con l'argentino sembra essere già stato raggiunto, da convincere resta il Manchester United che finora non ha abbassato le alte pretese sul cartellino.

L'edizione di oggi di Tuttosport svela le cifre dell'intesa che sarebbe stata raggiunta tra il Napoli e l'entourage di Garnacho: "Il presidente De Laurentiis ha già chiarito che non intende spingersi oltre l'ultima offerta presentata ai Red Devils, cioè 50 milioni di euro di parte fissa e 5 di bonus. Il tecnico dei britannici Amorim, inoltre, è riluttante a privarsi del giovane esterno classe 2004, pur ammettendo che tutto è possibile: 'Garnacho sta migliorando' - ha dichiarato domenica - 'ed è un giocatore importante, ma ogni scenario è aperto'. L'intesa con l'entourage dell'argentino, che resta sempre in contatto con Conte, è stata raggiunta per un contratto quinquennale da 3 milioni netti a stagione".