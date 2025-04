Tuttosport - Il Napoli sfida la Juve per Krstovic: sabato lo farà osservare

Il Napoli segue Nikola Krstović, anni 25, attaccante montenegrino del Lecce. La Juventus e l'Inter lo hanno messo nel mirino, ma ora ci pensa anche il club azzurro come scrive Tuttosport oggi in edicola.

"Per strapparlo alla società del presidente Sticchi Damiani servono 25 milioni. Cifra trattabile a 20 più bonus, a meno che i giallorossi non retrocedano. Nel malaugurato caso di discesa in Serie B il potere contrattuale dei salentini si ridurrebbe e pure di parecchio". E ancora: "Attenzione pure al Napoli che sabato farà osservare dal vivo Krstovic in occasione della gara al Via del Mare contro il Como".