Tuttosport - Napoli su Bonny: lo voleva in estate e ci riproverà subito

Bonny nel mirino del Napoli. Scelto l'attaccante del Parma, a quanto pare, per rinforzare l'attacco in vista dei prossimi mesi. Proprio lui in gol a fine agosto su rigore al Maradona. Un vecchio obiettivo che tornerà d'attualità.

Secondo quanto scrive Tuttosport oggi in edicola, la prossima estate appare destinato a fare il grande salto in una big proprio lui, Ange Yoan Bonny. Il classe 2003 del Parma, come detto, piace da tempo al Napoli, che aveva provato a prenderlo già ad agosto, tornerà alla carica nei prossimi mesi per consegnarlo a Conte come vice Lukaku.