Tuttosport - Osimhen, accordo con lo United per l'ingaggio. E c'è la clausola

vedi letture

Molto presto si scatenerà una vera e propria asta per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli rientrerà dal prestito al Galatasaray e ha una clausola rescissoria da 75 milioni valida solo per l’estero. La Juventus ci pensa ma sa che dovrà trattare direttamente con De Laurentiis.

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola parla anche dell’ipotesi Manchester United che, a quanto pare, avrebbe già un accordo di massima per l’ingaggio con il nigeriano. In tal caso, basterà solamente coprire la clausola da 75 milioni per concludere l’operazione. De Laurentis è in attesa.