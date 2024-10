Tuttosport - Raspadori-Juve a gennaio, l'affare non è impossibile

vedi letture

Torna d'attualità per la Juventus il nome di Giacomo Raspadori. L'attaccante del Napoli piace da tempo a Giuntoli e al tecnico Thiago Motta. Già in estate se ne parlava. Il quotidiano Tuttosport fa sapere che per gennaio Raspadori è un nome che in casa Juve può tornare d'attualità, anche se si tratta di un'operazione particolarmente complessa. Non impossibile, però. Tutto è possibile nel calcio, dunque pista da seguire. Con la Juve che dietro Vlahovic ha solo Milik ora infortunato.