Tuttosport - Simeone sarebbe felice di andare al Torino: presto contatto Vagnati-Manna

10 milioni di euro. È questa la cifra che il Torino ha deciso di stanziare per arriva a Giovanni Simeone, attaccante argentino in uscita dal Napoli. Con l'arrivo di Romelu Lukaku, il preferito di Conte, lo spazio per il Cholito è ridotto ai minimi termini: 133 minuti giocati e un solo gol in campionato e non partecipando alle Coppe europee il turnover per il Napoli non esiste.

Simeone, scrive Tuttosport, accetterebbe con entusiasmo il trasferimento al Toro, che lo metterebbe al centro del progetto. Aurelio De Laurentiis chiede 15 milioni di euro, i granata sono disposti ad arrivare a 10. Questo è il budget che si è dato il club per acquistare un attaccante. Nei prossimi giorni Vagnati si metterà al lavoro e comincerà a discuterne con Giovanni Manna.