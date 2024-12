Tuttosport - Spinazzola al Torino: idea viva, l'esterno fa una richiesta

vedi letture

Nuova pista per il futuro di Leonardo Spinazzola, chiuso al Napoli dalla presenza di Olivera. Secondo Tuttosport l'esterno è finito nel mirino del Torino che cerca da tempo anche Simeone. Quella del club granata può essere una pista valida per il mercato di gennaio. Spinazzola ha l'ambizione di voler giocare di più ritrovando minutaggio e continuità che Vanoli a sinistra potrebbe garantirgli. Valutazioni in corso con la riapertura del mercato che si sta avvicinando.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).