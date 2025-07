Udinese, caccia al post-Lucca: c'è anche la suggestione Simeone

L'Udinese nei giorni scorsi ha definitivamente salutato Lorenzo Lucca, ceduto al Napoli per arricchire la batteria degli attaccanti a disposizione di Antonio Conte, per un trasferimento in prestito oneroso (9 milioni di euro) con obbligo di riscatto condizionato (a 26mln).

Per l'Udinese adesso è tempo di proiettarsi alla ricerca del sostituto di Lucca, che dovrà arrivare dal mercato. E il portale specializzato TuttoUdinese.it fa un punto sul borsino del papabile nuovo centravanti bianconero. A inizio mercato era spuntato il nome di Josh Sargent, classe 2000 del Norwich. Giocatore però seguito da diverse squadre: l'Udinese vuole evitare aste per potersi accaparrare il giocatore.

Un altro elemento che piace all'Udinese è Afimico Pululu, classe 1999 dello Jagiellonia Białystok: i polacchi chiede circa 5 milioni di euro per l'attaccante. Di recente è spuntato anche il nome di Willem Geubbels, classe 2001 attualmente impegnato in Svizzera con il San Gallo. Ma non è sulla lista dei desideri solo dell'Udinese: anche altri club italiani come Parma, Lecce ed Hellas Verona sono sulle sue tracce.

Esiste anche una suggestione Cholito. Giovanni Simeone, infatti, è ormai dato per partente dal Napoli e a un passo dal Pisa, che sta spingendo per portarlo in Toscana e fargli ripercorrere le orme del padre. E mentre Simeone prende tempo prima di dare il suo definitivo placet ai nerazzurri, l'Udinese monitora la situazione, provando eventualmente a sfruttare la situazione forte anche del bel rapporto esistente tra Pozzo e De Laurentiis.