UFFICIALE - Ricordate Rafael? A 33 anni cambia squadra e va al Gremio

© foto di Federico De Luca

Cambio di squadra per una vecchia conoscenza del calcio italiano. Rafael Cabral Barbosa, portiere brasiliano di 33 anni, lascia il Cruzeiro e si trasferisce in prestito al Gremio fino al termine della stagione.

Rafael era arrivato in Italia nell'estate del 2013 e ha vestito le maglie di Napoli e Sampdoria. Nel 2019 ha lasciato la Serie A per trasferirsi in Inghilterra, dove ha giocato con il Reading per tre stagioni prima di tornare a casa.