Un canterano per Conte: il primo rinforzo del Napoli sarà Rafa Marin dal Real

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Un colpo di prospettiva ma che, allo stesso tempo, sia pronto subito. Antonio Conte e il Napoli sono pronti ad accogliere il primo rinforzo di questa sessione estiva di mercato. Come nel caso di un edificio si parte dalle fondamenta, per allestire una squadra competitiva si parte dalla retroguardia. Il prossimo difensore della formazione partenopea arriverà, con ogni probabilità, dalla Spagna e risponderà al nome di Rafa Marin. Classe 2002, centrale di proprietà del Real Madrid, può essere un innesto importante per chi, come gli azzurri, punta a ritornare in alto e cancellare l'ultima stagione decisamente negativa e avara di soddisfazioni.

I dettagli del contratto

L'operazione sarà a titolo definitivo con le parti che sono al lavoro per chiudere al più presto. Alle Merengues dovrebbero andare circa 7-8 milioni di euro mentre al giocatore sarà proposto un contratto quinquennale, quindi con scadenza nel 2029. Inizia a prendere forma il nuovo Napoli di Conte con la retroguardia, che l'anno scorso ha subito troppi gol, pronta a prendere forma.

I dati dell'anno scorso

Prodotto della Cantera del Real Madrid, Rafa Marin ha giocato per tre stagioni nella formazione B totalizzando complessivamente 69 presenze nella terza divisione spagnola. Poi l'anno scorso ecco la prima esperienza in prestito nel calcio che conta con il passaggio all'Alaves. Nei Paesi Baschi, il centrale ha collezionato complessivamente 35 gettoni fra campionato e Copa del Rey contribuendo al decimo posto nella Liga dei biancoblu. Adesso si avvicina la prima esperienza all'estero in una squadra che punta a ritornare subito fra le grandi. Sotto la guida di Antonio Conte. Lo scrive TMW.