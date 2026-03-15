Un gioiellino del Napoli incanta in B e fa gola in A, Schira: "Diversi club monitorano Rao"

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Diversi club di Serie A stanno seguendo con attenzione il giovane talento del Napoli, Emanuele Rao, in vista della prossima stagione. L’esterno offensivo, classe 2006, potrebbe infatti partire in prestito per continuare il proprio percorso di crescita e trovare maggiore spazio. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.

Cinque gol con il Bari in Serie B

In questa stagione Rao si sta mettendo in evidenza con il Bari in Serie B, dove ha già realizzato cinque reti. Rao sarà in prestito in Puglia fino al 30 giugno, intanto le sue prestazioni stanno attirando l’attenzione di diversi club della massima serie, interessati a puntare su di lui per la prossima annata.