Un talento azzurro classe 2005 può sbarcare già in Serie C: è primo obiettivo Cavese

La Cavese punta un azzurro: per l’attacco il club guarda in casa Napoli Primavera, l’obiettivo è il classe 2005 Gianluca Vigliotti autore di 14 reti in 31 presenze nella passata stagione con la maglia degli azzurri con cui ha giocato anche cinque gare, senza tuttavia segnare, di Youth League.