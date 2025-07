Vendita Osimhen, Sky: s’incrocia con le strategie del Napoli in attacco, può riaprirsi una pista

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato delle trattative in entrata del Napoli: “L’entrata in campo così importante del Galatasaray per Osimhen mette il Napoli nelle condizioni di poter operare ancora con più facilità nel mercato in entrata. Il Napoli sperava e aveva programmato la cessione di Osimhen, il fatto che si stia concretizzando permetterà al Napoli anche di sviluppare tutte le operazioni che aveva in testa e che stava portando avanti per irrobustire ulteriormente la squadra a disposizione di Antonio Conte. Andando nello specifico di quelle che possono essere le strategie del Napoli da qui in avanti, erano già state poste basi importanti per quanto riguarda soprattutto gli elementi offensivi, ma non solo.

S’incrociano un po’ le necessità del Napoli, perché deve assolutamente prendere un attaccante che possa costituire o un’alternativa, o una spalla per Lukaku. I due profili che stiamo parlando da tanto tempo sono quelli di Lorenzo Lucca e Darwin Nunez. E poi un attaccante esterno da aggiungere a Noa Lang, per il quale il Napoli ha già chiuso e aspettiamo solo l’ufficialità. Qui s'incrociano un po’ le strategie del Napoli, perché finora abbiamo sempre detto che avrebbe dovuto fare una scelta filosofica, se andare su Lucca o su Nunez, perché sono due giocatori diversi nonostante siano due numeri 9. Lucca è un giovane italiano di ottima prospettiva, che ha dei costi certamente inferiori rispetto a Darwin Nunez, che è un attaccante già affermato a livello internazionale, che ha dei costi di cartellino e ingaggio diversi da quelli di Lucca e anche al limite delle linee guida del Napoli. Con i soldi che arrivano dalla cessione di Osimhen c’è certamente una disponibilità ulteriore, stanno per questo nascendo delle idee nuove per quanto riguarda anche l’attaccante esterno.

Il Napoli finora ha lavorato con grande pazienza su Dan Ndoye, finora non è stato ancora raggiunto l’accordo con il giocatore che sarebbe servito per andare all’attacco del Bologna e fare abbassare le richieste del club rossoblù. Con il fatto che entreranno i soldi di Osimhen la strategia del Napoli può cambiare e possono rientrare dei giocatori, come ad esempio Ademola Lookman, che ha certamente dei costi alti. Nel combinato di spesa prendere sia Lookman che Nunez potrebbe essere troppo oneroso per il Napoli, allora magari si potrebbe scegliere di andare su Lucca per poi andare su un giocatore che può costare di più sull’esterno e quindi sondare di nuovo la pista Lookman con l’Atalanta. Rimane certamente Ndoye sul quale il Napoli ha lavorato di più, però questa grande accelerazione del Galatasaray potrebbe permettere un ampio margine di manovra ulteriore al Napoli, anche su altri tipi di trattative. Questa è una situazione da non sottovalutare perché il mercato del Napoli che già è stato importante potrebbe subire un’accelerazione importante”.