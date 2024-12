Venerato: "C'è già un nome, ma il centrale non arriva subito e Conte è d'accordo con il club"

vedi letture

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Canale 21 a Campania Sport per le ultime di mercato. Si parte dal difensore centrale: "Conte ha condiviso la scelta strategica del Napoli. Il centrale non arriva il 3 gennaio altrimenti sarebbe la terza, quarta scelta. Meglio aspettare per le priorità. Luiz Felipe ad esempio è svincolato e puoi prenderlo subito, ma non è nei primi posti della lista del Napoli. Kiwior e Dragusin sono difficili perché in prestito non arrivano".