Venerato: "Kvaratskhelia rinnoverà per dirsi addio come fu con Osimhen"

Ciro Venerato, giornalista Rai esperto di mercato, è intervenuto a Campania Sport su Canale 21 per le ultime sul futuro di Kvaratskhelia, ormai ad un passo dal rinnovo di contratto ma il cui futuro resta ancora in bilico.

"La notizia importante è che in questi giorni rispetto al gelo di un mese fa e rispetto alla freddezza di De Laurentiis dopo il vertice tedesco durante gli Europei, è tornata la voglia di parlarsi. Credo che alla fine questo rinnovo si farà. Ma sarà tortuoso. Così come dissi per Osimhen, lo dico anche adesso, è un rinnovo non per restare ma per dirsi addio con una clausola".