Venezia, con la retrocessione niente riscatto per Zerbin e Stankovic: l'esterno torna al Napoli

Niente da fare per il Venezia, che nonostante una prova combattiva contro la Juventus e un finale di stagione in crescendo, si è arreso per 2-3 nella sfida casalinga di ieri contro i bianconeri e ha dovuto di nuovo abbandonare il campionato di Serie A al primo colpo, con ripartenza da dover impostare dalla serie cadetta.

La caduta del Venezia verosimilmente porterà a diversi cambi di volti nella rosa degli arancioneroverdi, anche se la composizione attuale della squadra fa pensare che possa non essere per forza prevista una rivoluzione di carattere tecnico. Qualcuno però è già certo di salutare, come nel caso dell'esterno Alessio Zerbin. Di proprietà del Napoli, il Venezia avrebbe avuto l'obbligo di riscattarlo a titolo definitivo per 4 milioni di euro nel caso in cui fosse riuscito a salvarsi. Missione fallita, ritorno in azzurro per Zerbin che verosimilmente dalla prossima estate dovrà cercarsi una nuova sistemazione altrove. Decaduto anche l'obbligo di riscatto per Filip Stankovic dell'Inter, anche se in questo caso potrebbe essere acquistato ugualmente.

Furio Valcareggi, membro dell'entourage stesso Zerbin, qualche tempo fa aveva così parlato della situazione del suo assistito: "Adesso ho Zerbin che sta facendo bene a Venezia, poi vediamo come andrà. Se il Venezia retrocede torna a Napoli con cui ha altri 4 anni di contratto, altrimenti torneremo in azzurro anche se probabilmente andremo nuovamente via in quel caso".