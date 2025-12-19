Mainoo ha già detto sì al Napoli, cosa manca per la chiusura: la frase di Manna

Anche a Riyadh è calciomercato. E così, mentre dall’Inghilterra scrivono della volontà dello United di non privarsi di Kobbie Mainoo in prestito ma di valutare solo - nel caso - offerte ritenute eccezionali, il ds del Napoli, Giovanni Manna, commenta prima della sfida poi vinta contro il Milan le voci sul talento inglese.

"Come ho sempre detto, dobbiamo essere molto riflessivi e accorti a gennaio. Abbiamo giocatori forti fuori che prima o poi rientreranno. Dobbiamo fare le giuste valutazioni, aspettiamo novità nei prossimi giorni e poi vedremo di conseguenza come agire", le sue parole di ieri a Mediaset.

Come scrive il Corriere dello Sport, Mainoo ha già dato l’ok al trasferimento al Napoli. Sa bene che, come accaduto per McTominay e Hojlund, quella azzurra può essere la piazza perfetta per rilanciarsi. Ma ci sono diversi ostacoli, su tutti la posizione a quanto pare rigida del suo club e poi la concorrenza. Il Napoli resta alla finestra, in attesa, anche aspettando novità sulla questione indice di liquidità.