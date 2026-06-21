Milinkovic-Savic può partire: Romano conferma il motivo

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Romano conferma: Napoli su Vicario, Khalaili e Gila, possibile addio di Vanja.

Non solo il futuro di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, impegnati da titolari nella sfida tra Belgio e Iran al Mondiale. Nel collegamento con DAZN nel pre partita del match, il giornalista Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle strategie di mercato del Napoli, confermando scenari importanti sia in entrata che in uscita. Tra i temi principali c’è la situazione legata alla porta azzurra, con un possibile cambio di programmi rispetto alle previsioni iniziali.

L’esperto di mercato internazionale ha spiegato: “Intanto il Napoli pensa agli acquisti in porta: Vanja potrebbe andar via, non è il preferito di Allegri e c’è l’idea Vicario che può andare via dal Tottenham”. L’eventuale cessione di Milinkovic-Savic sarebbe quindi legata alle scelte tecniche del nuovo allenatore azzurro, che avrebbe caratteristiche differenti in mente per il ruolo di portiere.

Romano ha poi confermato anche le mosse del Napoli negli altri reparti: “Si lavora per un terzino con Khalaili come nome caldo ma la società farà altre cose. Come Gila: c’è accordo col giocatore, si lavora anche con la Lazio per trovare un’intesa”. Il club partenopeo continua dunque a muoversi su più fronti per rinforzare la rosa da consegnare a Massimiliano Allegri.