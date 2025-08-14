Ufficiale Vilardi lascia il Napoli a titolo definitivo e va al Sorrento: la nota del club

vedi letture

Mario Vilardi si trasferisce al Sorrento. L'attaccante classe 2005 ex Primavera azzurra saluta il Napoli a titolo definitivo. Ecco la nota ufficiale del club: "Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver acquisito a titolo definitivo dalla S.S.C. Napoli 1926 le prestazioni sportive di Mario Vilardi. Vilardi, nato ad Afragola il 15 settembre, è un trequartista cresciuto nel settore giovanile del club azzurro per ben undici anni. Nella passata stagione ha collezionato 14 apparizioni tra Potenza e Crotone dopo i 29 gettoni (con 5 reti) nella Primavera del Napoli 2023/2024".

