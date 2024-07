Vitor Roque rifiuta l’Arabia: resiste la pista Serie A, su di lui anche il Napoli

La situazione economica del Barcellona non è delle più rosee. Per assicurarsi almeno uno tra Nico Williams e Dani Olmo serve far spazio nel reparto avanzato e l'indiziato per andare via è già stato individuato. Dalla Catalogna, infatti, come riferisce Sport, dicono che il nome in questione sia quello di Vitor Roque.

Il brasiliano viene valutato 40 milioni: con tale cifra, può lasciare Barcellona a 6 mesi dal suo arrivo. Si tratterebbe nel caso di un vero e proprio flop, viste le aspettative riguardo al classe 2005 quando è arrivato dall'Athletico Paranaense nel gennaio 2024. Nella seconda parte di stagione, infatti, ha messo a segno appena 2 gol in 16 partite tra Liga e Coppa del Re. Chiaramente avrebbe bisogno di più tempo per ambientarsi, ma il nuovo tecnico Flick non lo considera fondamentale. Di fronte ad un'offerta adeguata, può dunque partire per provare a centrare gli obiettivi prefissati.

Il quotidiano catalano scrive che, mentre il Barcellona gli cerca una sistemazione, il giocatore ha già rifiutato un'offerta dall'Arabia Saudita. Su di lui ci sono diversi big club di Serie A come Inter, Juventus, Napoli e Fiorentina. Al momento i blaugrana preferirebbero cederlo in prestito ma sempre in Liga.