Retroscena Zielinski: dopo Napoli poteva finire in Arabia, ecco perchè ha scelto l’Inter

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Piotr Zieliński ha svelato, nel corso di un’intervista rilasciata a Prawda Futbolu, un retroscena legato al suo addio al Napoli a parametro zero.

Piotr Zieliński ha svelato, nel corso di un’intervista rilasciata a Prawda Futbolu, un retroscena legato al suo addio al Napoli a parametro zero. Il centrocampista polacco ha raccontato che, oltre all’offerta dell’Inter, ne era arrivata una molto ricca da parte dell’Al-Ahli, poi rifiutata per inseguire un obiettivo più ambizioso dal punto di vista sportivo: “Credo che alla fine il fattore decisivo sia stato la voglia di competere e di vivere nuove esperienze. Ho avuto l’opportunità di giocare la finale di Champions League, un’esperienza che non avrei potuto vivere se mi fossi trasferito all’Al-Ahli”.

La scelta di restare in Europa

Zieliński ha poi chiarito come la decisione sia stata condivisa con la famiglia e maturata dopo giorni di riflessione: “Per due giorni abbiamo pensato: ‘Andiamo, facciamo le valigie’, ma alla fine abbiamo cambiato i piani. Io e la mia famiglia abbiamo deciso che la scelta migliore fosse continuare a giocare in Europa. Sono entrato a far parte di un grande club, perché volevo raggiungere qualcosa di ancora più importante nel calcio europeo. Per me, posso giocare ancora 4-5 anni ai massimi livelli”.