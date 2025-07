Zanoli ha mercato, Schira: "Richieste da quattro club di A, la risposta del Napoli"

"Bologna, Fiorentina, Udinese e Pisa sono ancora interessate al terzino destro del Napoli Alessandro Zanoli. Il Napoli non ha ancora dato il via libera alla cessione. Zanoli spera di rimanere come vice di Di Lorenzo e si sta giocando la sua occasione". Lo ha scritto su X il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira. Al momento il club azzurro ha messo in stand-by la sua partenza, almeno fino a quando non avrà trovato l'accordo definitivo con il Siviglia per Juanlu Sanchez. Zanoli era rientrato dal prestito al Genoa e ora si sta allenando con la squadra.

Per Juanlu, giovanissimo talento del suo paese e del suo ruolo, Manna è già stato in Spagna qualche settimana fa per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Ora il giocatore, dopo essere stato in vacanza dopo la fine degli Europei U21 con la Roja, sta per tornare al lavoro e intanto aspetta novità dai suoi procuratori. Affare in via di definizione, dunque. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.