Ufficiale Zanoli lascia di nuovo il Napoli: è un nuovo calciatore dell'Udinese! Svelata la formula

Alessandro Zanoli lascia di nuovo il Napoli e si trasferisce all'Udinese con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Un addio definitivo, dunque, dopo una lunga serie di prestiti tra Sampdoria, Salernitana e Genoa. Ad annunciarlo è il club bianconero con il seguente comunicato ufficiale: "Un rinforzo di spessore e affidabilità per le corsie bianconere: Alessandro Zanoli è un nuovo giocatore dell’Udinese. Il club bianconero se lo è assicurato vincendo una foltissima concorrenza italiana ed estera. Il classe 2000 arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Calciatore giovane ma già con ottima esperienza in Serie A, garantisce propensione offensiva, corsa e qualità, oltre a disciplina tattica. Tutte caratteristiche che lo rendono il miglior interprete italiano del ruolo di quinto ma con la capacità di poter agire anche in una difesa a 4. Con il Napoli ha già maturato presenze in Champions ed Europa League oltre ad aver già 87 presenze in Serie A con le maglie di Napoli, Sampdoria, Salernitana e Genoa.

Indosserà la maglia numero 59. Benvenuto Alessandro!".