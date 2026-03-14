Zeballos-Napoli, le ultime dall'Argentina: "Possibile rinnovo con clausola bassa, la situazione”

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La trattativa tra il Napoli e il Boca Juniors per Exequiel Zeballos è reale e concreta, ma più complessa del previsto: le ultime dall'Argentina.

Zeballos al Napoli, la trattativa c'è ma è complicata: intermediari a Buenos Aires trattano con Riquelme

Nonostante nell'ambiente partenopeo si vociferasse di una chiusura imminente entro 48 ore, la realtà che arriva dall'Argentina racconta uno scenario più articolato e dai tempi più lunghi. Il Napoli è la società che si è mossa con maggiore concretezza — e in gran silenzio — per assicurarsi Exequiel Zeballos, ala destra del Boca Juniors. Gli intermediari azzurri sono già a Buenos Aires e trattano direttamente con il patron degli Xeneises, la leggenda calcistica Juan Roman Riquelme. Sul giocatore, però, ci sono anche diversi top club europei, e la concorrenza rende ogni mossa ancora più delicata.

La clausola rescissoria è il nodo centrale: Zeballos vuole scendere da 20 a 9 milioni

Il nodo principale della trattativa è il contratto. Zeballos è legato al Boca Juniors fino a dicembre 2026 con una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, che sale addirittura a 25 durante il campionato. Tutti i tentativi di rinnovo proposti dal club argentino sono finora andati a vuoto. Secondo quanto rivelato dal giornalista Augusto Cesar, molto vicino alle vicende della Bombonera, in una trasmissione su ESPN, il giocatore avrebbe aperto a un rinnovo — ma solo a condizione di abbassare la clausola rescissoria a circa 9 milioni. Una cifra che il Napoli eserciterebbe immediatamente, rendendo di fatto l'accordo col Boca un passaggio quasi automatico.

Zeballos non vuole lasciare il Boca a zero ma il treno Napoli non vuole perderlo: fumata bianca lontana

La sensazione che emerge dall'Argentina è quella di un equilibrio delicato e difficile da rompere. Zeballos e il suo agente non vogliono lasciare il Boca Juniors a parametro zero, tradendo un club e un ambiente che li ha accolti e valorizzati. Allo stesso tempo, non intendono lasciarsi sfuggire l'occasione di approdare in uno dei club più ambiziosi d'Europa. Nel frattempo, il giocatore prosegue il suo percorso di recupero dall'infortunio in vista della Copa Libertadores, mantenendo il massimo riserbo. La pista Napoli-Zeballos è caldissima, ma la fumata bianca è ancora lontana: servirà pazienza, ma l'affare è tutt'altro che tramontato.