Zerbin ad un passo dal Monza: è fuori dal progetto di Conte

vedi letture

Alessio Zerbin va verso il ritorno al Monza. L'ala del Napoli, che ha già giocato la seconda parte di stagione con i brianzoli, potrebbe quindi ritornare in biancorosso. Anche perché è fuori dal progetto di Antonio Conte, sebbene sia l'unico esterno sinistro offensivo di ruolo che possa sostituire, eventualmente, Khvicha Kvaratskhelia.

Zerbin non è stato convocato per la partita contro l'Hellas Verona, ma per un motivo ben preciso. Era stato squalificato per somma di ammonizioni nella scorsa stagione, motivo per cui non poteva essere messo in distinta contro gli scaligeri. I contatti sono comunque continui fra le parti ed è molto probabile che il giocatore possa ritornare in Brianza. Lo scrive Tmw.