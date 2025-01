Zerbin, ex membro entourage: "Venezia? Quasi fatta, si può concludere oggi"

Ai microfoni di Stile Tv, Furio Valcareggi, ex membro dell’entourage di Alessio Zerbin e amico del calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Il girone d’andata del Napoli? Il Napoli è una squadra che può vincere il campionato, è allenata da un fuoriclasse esigente da fare schifo. Esigente, mai contento apparentemente, ma la squadra è troppo forte. La squadra è forte veramente. Non credo nell’Atalanta anche se un po’ mi dispiace, sarebbe una bella cosa se ogni tanto vincesse la non favorita, ma la lotta è Inter-Napoli.

È una lotta solida e forte fatta da attacchi che fanno gol, centrocampo che come ce l’ha il Napoli, non ce l’ha nessuno, forse l’Inter. Quindi è una lotta bellissima, calcio di alto livello e vedo tutto azzurro nel futuro del Napoli, molto azzurro.

Zerbin è un figliolo, un fratello, un nipote, tutto perché lo abbiamo preso 10 anni fa io e Giulio Marinelli quando lui giocava a Gozzano, vicino Novara dove lui è nato. Per me parlare di Alessio, è parlare di un nipote, però non sono il suo procuratore, ho quasi 80 anni e non sono iscritto, ma godo di un’immunità parlamentare. Zerbin ha molte richieste, Giulio (Marinelli ndr.) le sta valutando bene, quella più avanti e dovremmo fare tutto oggi, è il Venezia. Aspettiamo il via libera del presidente, il via libera dell’allenatore, Manna è già d’accordo. Vediamo se stamattina si conclude, questo è quello che spero tanto, così Alessio (Zerbin ndr.) si fa queste 15 partite in Serie A. Chance di salvezza ci sono perché sono tutte lì, nessuno è salvo e nessuno è retrocesso. Il contratto di Zerbin sarà di un anno con diritto di riscatto in caso di salvezza del Venezia”.