Zerbin, l’entourage conferma: “E’ molto vicino al ritorno al Monza”

Alessio Zerbin è in uscita dal Napoli. L’esterno, rientrato in azzurro dopo i sei mesi in prestito giocati la scorsa stagione al Monza, è nella lista dei giocatori in partenza. Il classe 1999 può tornare proprio in Brianza, la trattativa sta infatti procedendo bene e presto può arrivare la fumata bianca.

A confermarlo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, è stato Furio Valcareggi, procuratore e membro del suo entourage: "Alessio è molto vicino al ritorno al Monza”.