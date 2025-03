Zhegrova al Napoli? Tornano in mente le parole di Conte

Il primo colpo per l'Europa, per il ritorno in Champions League, può essere Zhegrova, anni 25, esterno offensivo del Lille che tanto piace al Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il mancino del Lilla è un calciatore che l'allenatore apprezza tantissimo.

Rientrerebbe nelle necessità, ribadite spesso da Conte in conferenza, di una rosa per il prossimo anno sempre più ampia, di qualità, con giocatori capaci di garantire inedite soluzioni anche offensive, scelte alternative in vista dei tanti impegni. Zhegrova è un'ala offensiva che ha nei piedi rapidità, tecnica, spunti, imprevedibilità, quel senso pratico di chi, appena ricevuta palla, prova una giocata a effetto: tunnel, serpentine, rigori conquistati, reti.