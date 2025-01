Zhegrova spinge: vuole sfruttare le ultime due di Champions per convincere il Napoli

In casa Napoli è apertissimo il casting per l’erede di Kvaratskhelia. Il primo nome è Garnacho, ma nella lista c’è anche Edon Zhegrova. Ne parla il giornalista ed esperto di mercato Sacha Tavolieri a Sky Sport in Svizzera: “Sono già sei mesi che rimugina in attesa di cogliere l’occasione del trasferimento, Edon Zhegrova, che con la complicità del suo entourage, spinge per trovare una soluzione da titolare quest’inverno. Autore di otto reti segnate per due assist forniti, l’esterno destro sta suscitando l’interesse del Napoli, che in queste ore è alla ricerca di un mancino per fare concorrenza a Matteo Politano.

Il Napoli ha parlato anche con la dirigenza francese per vedere le condizioni che potrebbero portare alla chiusura di questa operazione. Consapevoli che Edon Zhegrova non rinnoverà il suo contratto, il Lille ha già messo una taglia sulla testa della loro pepita kosovara: 25 milioni. Alla ricerca di un’ala, il Borussia Dortmund avrebbe potuto posizionarsi su un profilo del genere, ma il nativo di Herford avrà già 26 anni a marzo, e la sua età è un ostacolo alla realizzazione di questo trasferimento. Zhegrova è troppo vecchio e troppo costoso per un club come il BVB, la cui filosofia è soprattutto comprare e poi vendere.

A 18 mesi dalla scadenza del suo contratto, Edon Zhegrova vuole approfittare delle ultime due partite di Champions League nelle prossime due settimane per convincere il Napoli che è la scelta giusta, perché le richieste finanziarie del LOSC potrebbero raffreddare rapidamente i partenopei, già pronti per accelerare su un profilo meno costoso. Vedremo”.