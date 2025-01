2-2 a Barcellona: Atalanta costretta ai playoff, si fermano Scalvini e Kolasinac

L'Atalanta non riesce a vincere contro il Barcellona, rimanendo fuori dalle otto di Champions League. Il 2-2 finale è firmato da Yamal e Araujo per gli spagnoli, Ederson e Pasalic per i nerazzurri. Ci sarà però la roulette russa dei playoff, con il nono posto in classifica. A Barcellona l'Atalanta fa benissimo nel primo tempo, forse meritando anche il vantaggio.

Il secondo tempo è scintillante. Perché l'Atalanta va subito sotto grazie all'asse Raphinha-Yamal, ottimo a trovare la geometria per andare in vantaggio. Il Montjuic si diverte e spera di vedere una vittoria, ma Ederson dalla distanza salta secco Pedri e spedisce alle spalle di Szczesny per l'1-1. Il pari non basta per i nerazzurri che si trovano di nuovo in svantaggio a causa di un colpo di testa di Araujo: l'uruguagio, da solo sul secondo palo, colpisce di testa e raddoppia quando sembra quasi tutto concluso.

Gasperini le prova tutte, toglie Retegui per Zaniolo, ma è Pasalic, in caduta, a raccogliere il 2-2. Nel finale c'è la possibilità di trovare il vantaggio con un paio di occasioni, ma è Carnesecchi a salvare tutto con la parata al minuto novantatré su Ferran Torres. Doppio infortunio per l'Atalanta, si fanno male Kolasinac e Scalvini, problema alla spalla per quest'ultimo che lascia i nerazzurri in dieci nel finale.