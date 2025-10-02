5° posto Champions, l’Italia perde due posizioni: il Ranking UEFA aggiornato
Giovedì tutt’altro che brillante per il calcio italiano nelle coppe europee: tra Europa League e Conference League, le squadre di Serie A raccolgono solo una vittoria, un pareggio e una sconfitta. L’unico sorriso arriva dalla Fiorentina, vittoriosa contro il Sigma Olomouc. Il Bologna si deve accontentare di un pareggio interno contro il Friburgo, mentre la Roma cade in casa contro il Lille.
Risultati che pesano anche sul Ranking UEFA stagionale per il 2025/2026, fondamentale per l’assegnazione di un posto extra in Champions League ai primi due Paesi in classifica. L’Italia, al momento, perde due posizioni nella graduatoria.
RANKING UEFA 2025/2026 PER IL 5° POSTO IN CHAMPIONS
1. Portogallo 6.800 (4 squadre in corsa su 5)
2. Inghilterra 6.722 (9 su 9)
3. Danimarca 6.625 (2 su 4)
4. Polonia 6.375 (4 su 4)
5. Cipro 6.250 (3 su 4)
6. Germania 6.142 (7 su 7)
7. Spagna 6.000 (8 su 8)
8. Italia 5.857 (7 su 7)
9. Belgio 5.300 (3 su 5)
10. Francia 5.214 (7 su 7)
