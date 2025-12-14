La vittoria sul Napoli rilancia Mourinho! Poker Benfica in trasferta e Sporting a tre punti

vedi letture

Esulta il Benfica di José Mourinho, che cavalca l'onda del trionfo sul Napoli in Champions League e trionfa 4-0 anche in campionato. Una tripletta mortifera di Pavlidis e il pallonetto di Aursnes (gol e assist) hanno deciso la trasferta contro il Moreirense nella 14esima giornata di Liga Portugal. I verdibianchi hanno commesso diversi errori in uscita palla e non riescono a vincere da 4 giornate. Le aquile salgono a -3 dallo Sporting Lisbona secondo. Mentre Farioli e il suo Porto (in vetta) distano cinque lunghezze, in attesa di giocare contro l'Estrela.

Il programma della 14^ giornata in Primeira Liga portoghese

Sabato 13 dicembre

Casa Pia-Gil Vicente 1-1

Rio Ave-Guimaraes 0-1

Sporting-AVS 6-0

Domenica 14 dicembre

Famalicao-Estoril Praia 4-0

Moreirense-Benfica 0-4

Arouca-Alverca

Lunedì 15 dicembre

Porto-Estrela Amadora

CD Nacional-Tondela

Braga-Santa Clara

La classifica

1. Porto 37 punti*

2. Sporting 35

3. Benfica 32

4. Gil Vicente 25

5. Famalicao 23

6. Braga 22*

7. Guimaraes 21

8. Moreirense 20

9. Alverca 17*

10. Rio Ave 16

11. Santa Clara 15*

12. Estrela 14*

13. Estoril 14

14. Nacional 12*

15. Casa Pia 10

16. Tondela 9*

17. Arouca 9*

18. AFS 3

*una gara in meno