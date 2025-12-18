Benfica, Mourinho torna sul Napoli: "Se si gioca bene e si vince..."

Missione compiuta, il Benfica ha scollinato l'ostacolo Farense (2-0) e messo piede direttamente ai quarti di finale della Coppa di Portogallo (Taça de Portugal). José Mourinho, come ulteriore soddisfazione personale, si è preso gli applausi di tutto il club lusitano non solo per lo step compiuto nella competizione ma anche per la 750ª vittoria della sua carriera da allenatore. "Abbiamo vinto tutti i duelli difensivi. Tomás (Araújo, ndr), António (Silva, ndr), Nico (Otamendi, ndr), Dahl, hanno vinto tutti i duelli, abbiamo vinto tutte le seconde palle. Abbiamo avuto il controllo totale della partita. Poi, quando abbiamo fatto il 2-0, ovviamente, lì sì, siamo entrati in una zona di sicurezza", ha analizzato in prima battuta nella conferenza stampa post-partita lo Special One. Otamendi ha sbagliato un rigore, i giornalisti portoghesi si sono domandati come mai sia stato lui a calciare dagli undici metri: "È una nostra scelta. È un giocatore che ha l’opportunità di andare e segnare. Lui stesso, alla fine della partita, ha detto che se io avessi voluto che continuasse a calciare, lo avrebbe fatto senza problemi, ma sarebbe stato felice anche dare l’opportunità a un altro. Che uno facesse un passo avanti e diventasse il secondo a seguire Pavlidis", ha spiegato Mou.

"L’importante è che abbiamo sbagliato il rigore e abbiamo continuato a giocare, a volere e a dominare. La squadra sta bene, è fiduciosa", riconoscendo i passi avanti compiuti strada facendo in stagione. "Queste partite mi preoccupano sempre per il modo in cui i giocatori le affrontano, e quando si è in un buon momento, si gioca bene e si vince, Napoli e Moreirense, sempre lì, un piede avanti… un passo indietro", l'analisi di Mourinho. Questa sera Farioli e il suo Porto (capolista nel campionato portoghese) sfideranno il Famalicao e la squadra vincente sfiderà proprio il Benfica di Mourinho ai quarti: "Se ho una preferenza? No, non ne ho", ha risposto il tecnico di 62 anni. "Sarà comunque una trasferta più a nord, sarà comunque una partita fuori casa e sarà comunque un avversario tra i più forti del campionato. Porto o Famalicão sarà sempre una partita difficile per noi e per loro".