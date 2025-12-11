Ranking UEFA per 5° posto Champions: la Spagna perde colpi, è lotta Germania-Italia
Si è conclusa la sesta giornata della League Phse dell'Europa League e della Conference League. Vittoriose tutte e tre le italiane, successi in trasferta per Roma e Bologna, contro Celtic e Celta, e in casa per la Fiorentina contro la Dinamo Kiev.
Ottimo bottino di punti per l'Italia che aumenta il margine nel Ranking Uefa sulla Spagna, la Germania non è da meno e prende bonus molto pesanti con Friburgo e Stoccarda. L'Italia dunque resta al terzo posto, alle spalle di Inghilterra e Germania, che al momento sono le due nazionali che potranno qualificare 5 squadre per la Champions League. Di seguito la classifica del Ranking aggiornata.
Inghilterra 13.166 (9/9)
Germania 11.660 (7/7)
Italia 11.071 (7/7)
Spagna 10.609 (8/8)
Portogallo 10.600 (4/5)
Polonia 10.406 (4/4)
Francia 10.214 (7/7)
Cipro 10.000 (3/4)
Danimarca 9.500 (2/4)
